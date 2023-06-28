Кремль высказался о будущем ЧВК в России

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Дмитрий Песков заявил, что четкой позиции о будущем ЧВК в России пока нет
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе ЧВК в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент конкретная позиция по этому вопросу отсутствует.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению американских СМИ, неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины.
По его словам, в настоящий момент конкретная позиция по этому вопросу отсутствует.
«Пока нет четкой позиции на этот счет, обсуждение будет продолжаться», - уточнил Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению американских СМИ, неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины.
Татьяна Лаврова