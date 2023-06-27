Кремль высказался о местоположении Пригожина

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, где сейчас находится Евгений Пригожин
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет сведений о том, где в настоящий момент может находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, на вопрос о местоположении Пригожина он ответить не может.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
По его словам, на вопрос о местоположении Пригожина он ответить не может.
«Я не располагаю такими данными и ничего не могу вам сказать», - уточнил Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
Татьяна Лаврова