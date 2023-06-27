Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене

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Дмитрий Песков высказался по поводу планируемой секретной международной встречи по Украине в Копенгагене
Кремлю ничего не известно о планируемых июльских переговорах по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что страны Запада планируют провести переговоры. Уточнялось, что участниками встречи станут представители Запада, Бразилии и других государств.
Кроме того, отмечалось, что сама встреча должна пройти в Копенгагене.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко предсказал судьбу Белоруссии в случае разрушения РФ.
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что страны Запада планируют провести переговоры. Уточнялось, что участниками встречи станут представители Запада, Бразилии и других государств.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко предсказал судьбу Белоруссии в случае разрушения РФ.
Татьяна Лаврова