Кремль высказался об оговорке Байдена про Ирак

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Дмитрий Песков прокомментировал оговорки Джо Байдена про Ирак
РФ заинтересована в том, чтобы США получали объективные и правильные сведения о картине мира, сохраняли предсказуемость, а также объективность оценок происходящего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, американские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы получать информацию из достоверных источников.
Он также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден в своем высказывании говорил именно про Украину.
Напомним, некоторое время Байден сообщал, что якобы президент России Владимир Путин терпит поражение «в войне с Ираком».
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По его словам, американские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы получать информацию из достоверных источников.
«Наверное, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы, мы очень внимательно отслеживаем обстановку», - уточнил Песков.
Он также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден в своем высказывании говорил именно про Украину.
Напомним, некоторое время Байден сообщал, что якобы президент России Владимир Путин терпит поражение «в войне с Ираком».
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Татьяна Лаврова