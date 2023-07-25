Кремль заявил о невозможности возвращения к зерновой сделке

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент невозможно возобновление зерновой сделки.
Он пояснил, что условия, озвученные российской стороной, не выполняются.
По словам спикера Кремля, зерновая инициатива будет возобновлена, как только все стороны договоренностей выполнят условия сделки.
Зерновая инициатива прекратила свое действие 18 июля. Россия уведомила о своем решении Турцию, Украину и ООН.
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По словам спикера Кремля, зерновая инициатива будет возобновлена, как только все стороны договоренностей выполнят условия сделки.
«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена», - подчеркнул Песков.Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если принципы участия в ней будут соблюдены всеми сторонами.
Зерновая инициатива прекратила свое действие 18 июля. Россия уведомила о своем решении Турцию, Украину и ООН.
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Анастасия Крестьянова