Кремль заявил об усилиях для вывода достижений СВО в дипломатическое русло

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Дмитрий Песков заявил, что есть усилия для вывода достижений СВО в дипломатическое русло
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент главным считается достижение тех целей СВО, которые сформулировал президент России Владимир Путин.
По словам Пескова, все поставленные задачи будут выполнены российской стороной.
Кроме того, он отметил, что сейчас предпосылки для этого отсутствуют. В связи с этим, боевые действия будут продолжены.
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По словам Пескова, все поставленные задачи будут выполнены российской стороной.
«И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло», - рассказал Песков.
Кроме того, он отметил, что сейчас предпосылки для этого отсутствуют. В связи с этим, боевые действия будут продолжены.
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Татьяна Лаврова