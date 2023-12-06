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«Кричал на генерала»: Брифинг о помощи Украине завершился в США скандалом

Корреспондент Fox сообщил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине
06 декабря 2023, 07:44
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Журналист телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм рассказал, что во время брифинга в Сенате США о помощи Украине и Израилю, между республиканской и демократической было много разногласий, которые создавали «раздражительную» атмосферу. Об этом корреспондент написал в социальной сети X (ранее Twitter)

Так, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что встречи «перехватил» лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, приступивший к обсуждению вопроса на границе Штатов на юге.

Шумер также пожаловался на другого лена республиканской партии, который кричал на генерала, принимавшего участие в обсуждении.

«И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», — заявил демократ.

Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу.

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#сша
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Байден высказался о прекращении поддержки Украины
Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием провал в вопросе поддержки Украины
06 декабря 2023, 07:10

kremlin

Отсутствие согласования нового пакета помощи Украине станет абсолютным сумасшествием для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишут РИА Новости.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — заявил Байден.
Как заявляет глава государства, что если американские политик не согласуют помощь Украине, то выступят против интересов Штатов. 

До этого Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в Соединенные Штаты провели брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Украине.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу. Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на президентский пост. Аналитики утверждают, что политик является основным конкурентом действующего главы государства.

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#сша
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#президент
#новости
#байден
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Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины
06 декабря 2023, 06:52

Фото: iStock/ValleraTo

Член палаты представителей США Томас Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном заявил, что Соединённые Штаты в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Х.
«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал Мэсси.

Он добавил, что действия США сейчас имеют последствия.

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Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
06 декабря 2023, 06:10

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не является союзником Киева и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в вооружённый конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом он сказал в беседе с каналом ZDF.
Министр отметил, что при этом Германия занимает второе место по объёму оказания военной помощи Украине.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — прокомментировал Писториус утверждения о том, что Киев получает недостаточно поддержки.

Он добавил, что немецкая оборонная промышленность не может обеспечить поставки в необходимых объемах по ряду направлений. 

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#зеленский
#киев
#украина
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«Грандиозный скандал»: В Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС
Соскин: Зеленский может быть втянут в скандал из-за связи с ХАМАС
06 декабря 2023, 04:58

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей ХАМАС западного оружия. Израиль, вероятно, уже передал информацию об этом спецслужбам США, добавил он.
«Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях в секторе Газа американское, английское и французское оружие, которое было передано Украине. А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС. Вполне возможно, что в этом замешан Рустем Умеров», — сказал эксперт.

По его мнению, ЦАХАЛ обладает на этот счёт важной информацией, которая уже передана ФБР и ЦРУ.

«Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», — резюмировал Олег Соскин.

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#киев
#израиль
#хамас
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Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу
06 декабря 2023, 04:22

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы повторно выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если бы его оппонент Дональд Трамп не пошёл на данный шаг. Об этом пишет «АиФ».
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — цитирует издание слова американского лидера.

Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США. По мнению аналитиков, политик является основным конкурентом действующего главы государства.

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#сша
#дональд трамп
#пост
#президент
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Депутат Рады Устинова раскрыла, почему Зеленский отказался выступать в США
Депутат Рады Устинова: Отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин
06 декабря 2023, 04:13

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что отказ президента Владимира Зеленского выступить перед американскими сенаторами на «секретном брифинге» связан с «рядом причин». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Устиновой, сенат США провалит голосование по очередному пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы исключили принципиальный для республиканцев вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией из проекта закона. Украинский депутат добавила, что демократ Крис Мерфи оказал Киеву «медвежью услугу», а в сенате не может быть пути по достижению соглашения.

«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — цитирует агентство слова Александры Устиновой.

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#зеленский
#киев
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В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО
06 декабря 2023, 03:11

Фото: iStock/Photoboyko

В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО. Об этом заместитель главы военной областной администрации Сергей Тюрин сообщил в социальных сетях.
«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», — проинформировал Тюрин.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
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Bloomberg: Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
06 декабря 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

Будущий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Российской Федерации и ставит долговечность американской поддержки Киева под вопрос. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению автора, такой шаг связан с растущей уверенностью Путина в возможности выезжать за пределы РФ, несмотря на планы западных стран изолировать его на международной арене.

Отмечается, что отсутствие прогресса в подобной стратегии дополняется экономическими сложностями, а также отсутствием значимых успехов ВСУ.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — говорится в публикации.ъ

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#всу
#путин
#киев
#рф
#сша
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Сенатор Ромни: Республиканцы сорвали совещание по вопросу о помощи Украине
06 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в США не смогли провести брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Киеву. Об этом пишут «Известия».
«Республиканцы просто покинули совещание. Отсутствовала причина сидеть и слушать, как люди обсуждают значимость помощи Израилю и Украине», — цитирует издание слова политика.

Кроме того, лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл в вопросе оказания помощи Украине выразил категорическое несогласие.

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#украина
#совещание
#киев
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Достижения.рф