Крым хочет ужесточить наказание за обнародование фото и видео о работе ПВО

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Крым намерен выступить с инициативой внесения изменений в законодательство относительно ужесточения ответственности за публикацию фото и видео с расположением и работой военных объектов, ПВО и результатов террористических атак. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале.
Ранее, глава республики Аксёнов сообщил, что системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту.
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