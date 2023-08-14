Радио1
Главная / Новости / Политика/ Крым хочет ужесточить наказание за обнародование фото и видео о работе ПВО

Крым хочет ужесточить наказание за обнародование фото и видео о работе ПВО

Крым инициирует ужесточение ответственности за фото и видео военных объектов
14 августа 2023, 09:29

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Крым намерен выступить с инициативой внесения изменений в законодательство относительно ужесточения ответственности за публикацию фото и видео с расположением и работой военных объектов, ПВО и результатов террористических атак. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале.

По его словам, те, кто публикует подобные материалы, вольно или невольно становятся пособниками противника. Аксенов подчеркнул, что мотивы таких действий не имеют значения, так как обнародование данных способно подорвать безопасность страны и навредить российским военнослужащим.

Ранее, глава республики Аксёнов сообщил, что системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту.

Читайте также:

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ

Подоляк пригрозил России ответить на принудительный осмотр сухогруза

Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа
#минобороны рф
#безопасность
#страны
#пво
#крым
Читайте нас в
Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом
14 августа 2023, 09:55

Фото: iStock/alzay

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в первый раз с начала СВО приехал в Киев с необъявленным визитом.
Немецкое агентство DPA сообщает, что подробности визита пока неизвестны.

Киев уже посещали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG.

В комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

Читайте также:

Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву новый разведывательный беспилотник Luna NG

Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Die Welt: Cомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят сразу и Украине, и Германии

#германия
#украина
#киев
Читайте нас в
В Турции ждут визита Путина
14 августа 2023, 09:47

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин прилетит с рабочим визитом в ближайшее время.
Турецкое издание Milliyet, ссылаясь на «осведомленный источник», пишет, что президент России может приехать в Турцию «в ближайшие дни». Это будет первый визит Владимира Путина в страну-член НАТО с момента начала СВО.
 
Дата и место переговоров пока обсуждаются. В рамках встречи Путин и президент Турции Эрдоган обсудят зерновую сделку и ситуацию на Украине.
 
Ранее сообщалось, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. 

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.

Читайте также:

A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября

Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры

Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо
#турция
#россия
#президент
Читайте нас в
Власти Одессы сообщили о нескольких пожарах в городе
Мэр Одессы Труханов: В городе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов
14 августа 2023, 09:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что на территории Одессы полыхают несколько пожаров. Об этом он написал в своей социальной сети.
По его словам, после серии взрывов, на территории города вспыхнуло несколько пожаров. В некоторых домовладениях повреждены балконы и выбиты окна.  

Градоначальник заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Труханов сообщил о повреждении супермаркета, на который обрушились фрагменты ракет и о разрушении зданий общежития.  

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.

Читайте также: 

«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может в скором времени потерять Одессу

Отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ

#помощь
#украина
#всу
#запад
Читайте нас в
Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо
14 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/naumoid

Турция начала переговоры с Россией и Сирией об отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в Алеппо.
Телеканал AHaber сообщает, что штаб-квартирой партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел организован трехсторонний механизм, который поможет возвратить просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию.
 
Для переселенцев строят общежитие и создают рабочие места в безопасных районах Алеппо.

Ранее сообщалось, что Турция планирует усложнить иммиграционную политику, чтобы вступить в Европейский союз.

Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.

Сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

Читайте также:

Турция усложнит получение гражданства, чтобы вступить в ЕС

В Петербурге открыли сбор гумпомощи для пострадавшей от землетрясения Сирии

США планируют оказать поддержку сирийским СМИ
#турция
#мигранты
#сирия
Читайте нас в
У предназначенных для ВСУ танков Leopard 1 возникли проблемы
Forbes: предназначенные ВСУ танки Leopard 1 имеют проблему с СУО
14 августа 2023, 08:01

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бельгийские танки Leopard 1A5BE, предназначенные для ВСУ, имеют проблему с системой управления огнем. Об этом сообщил журналист Forbes Дэвид Экс в своей статье для издания.
Он заявил, что бельгийские танки имеют преимущество перед немецкими. Модификация 1А5ВЕ оснащена системой управления огнем, точность которой выше, чем у немецкой системы. Однако, для нормального функционирования, нужна специальная техническая поддержка боевых машин и тщательный уход за ними.  

По словам обозревателя, на 50 танках Leopard 1A5BE, система управления огнем находится в неудовлетворительном состоянии. Экс также добавил, что проблемы с системой не являются единственной проблемой танков, что делает их более уязвимыми. Он сообщил, что сложность состоит в тонкой броне, которая не сможет обеспечить надежную защиту. 


Читайте также: 

РИА Новости: На августовском форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО

The Guardian: Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения

Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву новый разведывательный беспилотник Luna NG
#помощь
#танки
#поддержка
#уход
#новости
#киев
Читайте нас в
Подоляк пригрозил России ответить на принудительный осмотр сухогруза
Подоляк: Киев даст оптимальный ответ на принудительный осмотр Россией сухогруза
14 августа 2023, 07:46

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся в Измаил сухогрузом «Сукра Окан». Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк в своей социальной сети.
Он назвал действия российских военных проявлением «каперского права».  

Напомним, речь идет о досмотре сухогруза российскими военнослужащими. Сухогруз направлялся в украинский порт, по пути следования, он был остановлен российскими военными. Капитан судна проигнорировал требование об остановке, в связи с чем, российский патруль был вынужден открыть предупредительный огонь. В результате, судно было досмотрено ВС РФ.  

Подоляк потребовал признать факт совершения преступления и заявил, что Киев даст оптимальный ответ на произошедшее.   




Читайте также: 

Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном

На Украине признали скорую потерю Купянска

Служащая в ВСУ женщина рассказала о домогательствах сослуживцев
#права
#судно
#всу
#вс рф
#киев
Читайте нас в
Администрацию Байдена обвинили в провале контрнаступления ВСУ
Экс-помощник Трампа Болтон: Политика Байдена оттягивает поражение Украины
14 августа 2023, 07:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления ВСУ кроются в несвоевременных поставках помощи Киеву. Об этом он написал в статье для издания The Wall Street Journal.
Болтон заявил, что политика администрации президента США направлена на затягивание конфликта и отсрочку победы России. Нерешительность американского лидера стала причиной того, что наступление ВСУ заглохло, подчеркнул он.  

Экс-помощник Трампа также отметил, что у ряда стран наблюдается парализующая осторожность, потому что не утихают споры о поставках вооружения на Украину и озвучиваются опасения относительно эскалации конфликта. Бывший советник подчеркнул, что Североатлантический альянс также демонстрирует неготовность и нерешительность в исполнении своих обязательств, касаемых восстановления территориальной целостности Украины.  

Читайте также: 

Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%

Украина не может создать бесполётную зону из-за боязни Запада войны с Россией

Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену


#сша
#политика
#украина
#всу
#вооружения
#трамп
Читайте нас в
Маск согласился с мнением о провале контрнаступления
Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ
14 августа 2023, 07:06

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о том, что украинское контрнаступление провалилось.
Миллиардер также согласился с тем, что США играет пагубную роль в украинском конфликте.  

Британский аналитик Александр Меркурис опубликовал в социальной сети обвинения в адрес Вашингтона в срыве переговоров между Россией и Украиной. Он назвал саботажем действия США и указал на то, что американские власти жаждут продолжения конфликта вместо его дипломатического урегулирования. 

Пост аналитика прокомментировал Маск. Он согласился с высказываниями Меркуриса, оставив лаконичный комментарий - «Точно». 

Читайте также: 

Западные политики начали говорить о подготовке второго контрнаступления ВСУ в 2024 году

Wall Street Journal: Запад надеялся контрнаступлением ВСУ склонить Россию к переговорам

УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
#сша
#всу
#запад
#киев
#маск
Читайте нас в
Al Jazeera: Мятежное правительство Нигера готово начать переговоры с ЭКОВАС
14 августа 2023, 06:14

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Мятежники, захватившие власть в Нигере, готовы вступить в переговорный процесс с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает арабский телеканал Al Jazeera.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС", — приводит телеканал слова премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины, высшим органом власти после переворота.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Читайте также:

Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене

Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС

Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну

#африка
#нигер
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников