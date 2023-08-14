Крым хочет ужесточить наказание за обнародование фото и видео о работе ПВО

Крым намерен выступить с инициативой внесения изменений в законодательство относительно ужесточения ответственности за публикацию фото и видео с расположением и работой военных объектов, ПВО и результатов террористических атак. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале.