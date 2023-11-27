«Крым защищён»: Аксёнов заявил, что все террористы на территории полуострова были пойманы

Фото: kremlin.ru
Все теракты, которые произошли на территории Крымского полуострова, были раскрыты, а все их участники задержаны, об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в интервью для «Россия 24».
«Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны. Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. Крым системно защищен», - прокомментировал ситуацию Аксёнов.
В настоящий момент на территории Крыма бушует стихия, нашествие которой уже окрестили как «Шторм века». В результате шторма были выведены из строя коммунальные коммуникации, сотни тысяч человек остаются без света и горячей воды. Дома некоторых местных жителей ушли под воду.
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Евгения Парфентьева