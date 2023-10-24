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Спецслужбы нескольких стран однозначно причастны к терактам на Крымском мосту. Такую уверенную позицию выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете The Wasington Post.
Издание сообщало, что Украина создавала беспилотники для атаки на Крымский мост совместно с ЦРУ и спецслужбами ряда других стран.
В беседе с РИА Новости Константинов отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы в одиночку спланировать такую чётко выверенную операцию. Ей точно помогали ЦРУ и MI6, уверен эксперт.
Он добавил, что США и Великобритания в любом случае будут нести ответственность за те преступления, которые по их наводке совершает Украина.
Такая же ситуация разворачивается и в Израиле. Так, по словам специалиста, спецслужбы стран сначала выступают против военных действий в секторе Газа, а на следующий день бомбардировки «случайно» начинаются.
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В беседе с РИА Новости Константинов отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы в одиночку спланировать такую чётко выверенную операцию. Ей точно помогали ЦРУ и MI6, уверен эксперт.
Такая же ситуация разворачивается и в Израиле. Так, по словам специалиста, спецслужбы стран сначала выступают против военных действий в секторе Газа, а на следующий день бомбардировки «случайно» начинаются.
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Анастасия Чинкова