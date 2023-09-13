«Крыса, загнанная в угол»: Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну России

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. Об этом экс-депутат написал в своем телеграм-канале.
По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.
Лишенный мандата Кива также добавил, что благодаря войне Украина сможет и дальше получать финансовую и военную поддержку Запада.
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«Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать», — приводит Кива слова своего источника.
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Алина Юрчак