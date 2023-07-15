Криштиану Роналду второй раз за последний месяц вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Футболист саудовского клуба «Аль-Наср», как сообщают «Известия», стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году. За 12 месяцев он заработал 136 млн долларов.
20 июня звездный нападающий футбольной сборной Португалии установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду. В этом сезоне знаменитый португальский форвард успел поучаствовать в 19 матчах различных турниров, забив при этом 14 голов и сделав две голевые передачи.
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