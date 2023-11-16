«Кровавый клоун»: Слуцкий ответил Зеленскому на слова о завершении конфликта

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Украине осталось только просить о мире и переговорах с Россией, об это заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. «Кровавый клоун» должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
Он также подчеркнул, что в мирный договор, который, в перспективе, могут подписать Украина и Россия, вряд ли будет включать в себя условия киевского режима.
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