Крупнейший ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния

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Исследователи из Гельмгольцского центра полярных и морских исследований в Германии установили, что самый большой гренландский ледник утратил 42 процента своего объема из-за интенсивного таяния, вызванного глобальным изменением климата. Это выводы описаны в статье, опубликованной в научном журнале The Cryosphere.
Ученые выяснили, что глубокий подледниковый канал высотой 500 метров и шириной одного километра способствовал таянию ледника Ниогальвфьердсбра у его основания. Это произошло из-за проникновения теплых атлантических промежуточных вод, поднимающихся с глубины 500–1000 метров при температуре более одного градуса Цельсия. Затем легче всплывающая талая вода продолжает двигаться в подледниковую полость, вызывая дополнительное формирование каналов. Этот процесс в свою очередь еще больше усиливает таяние.
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Артем Кузьмин