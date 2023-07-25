Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян

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Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года, сообщает Forbes.
С 30 сентября 2023 года кредитные договоры перестанут исполняться. Кроме того, банк сообщил о введении дополнительных комиссий за услуги. Julius Baer направил соответствующую информацию своим клиентам и попросил закрыть счета в организации и перевести денежные средства в другие банки.
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Анастасия Крестьянова