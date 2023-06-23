Крымский политолог Джаралла раскрыл, когда мир признает Крым российским

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Судя по интервью бывшего президента США Барака Обамы телеканалу CNN он нашел ответ на вопрос, чей Крым. Экс-хозяин Белого дома, в частности, заявил, что многие русскоязычные жители Крыма действительно хотели войти в состав России в 2014 году. В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», признал Обама. Слова Барака Обамы подтверждают, что и в 2014 году у американцев не было никаких сомнений, в том, что это желанием крымчан и оно, и справедливо, и обоснованно, – отмечает Владимир Джаралла.
«Как известно, в тот период времени госсекретарь США Джон Керри предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову через несколько лет провести новый референдум, под международным контролем, который закрепит результат предыдущего референдума 2014 года и тем самым, как они полагали, снимет вопрос Крыма, – напомнил Владимир Джаралла. Российская сторона отнеслась к этому отрицательно по одной простой причине: мы знаем, что Запад не держит своего слова и действует в соответствии с тем, как считает нужным, в зависимости от того, насколько выгодна ему данная ситуация. Поэтому можно говорить были ли такие шансы тогда получить признание Крыма российским или же нет, но ситуация показывает, что если реалистично относиться к жизни, то это более верное решение», – отметил Владимир Джаралла.
За время со времени референдума 2014 года в Крыму, мы получили практическое подтверждение того, что было сказало бывшим американским президентом, – говорит Владимир Джаралла, и в Европе и во многих других государствах и тогда и сейчас практически никто не сомневается, что Крым – это Россия, в то же время коллективный Запад использует вопрос Крыма как инструмент давления на нашу страну.
«В России, вопрос Крыма закрыт. Для нас, подавляющего большинства крымчан. Мы всё решили и дали все ответы тогда 9 лет назад и больше обсуждать здесь нечего. Крым – это Россия. И если Запад хочет нормализовать отношение с Россией, то теперь очередь за ним, какие он предложит варианты, для того, чтобы это произошло. Сейчас ситуация, конечно же кардинально иная. Россия обладает подавляющим преимуществом в военном конфликте на Украине. Победа Москвы в ходе специальной военной операции поставит Запад перед необходимостью того, чтобы перейти от конфронтации к нормализации отношений, и тогда уже они будут думать над формулировками, для того чтобы признать реальность, что Крым – это Россия и это навсегда», – убеждён Владимир Джаралла.Ранее «Радио 1» сообщало, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поговорить с Владимиром Путиным, если российский лидер проявит инициативу.