Крымский сенатор Ковитиди прокомментировала разрушение Каховской ГЭС

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«Крым без воды они оставить не смогут, головная станция Северо-Крымского канала находится выше самой плотины. Но вред причинен колоссальный: экосистеме, самому каналу, который России надо будет спасать от обмеления, домам людей, которые будут затоплены, пастбищам», - прокомментировала ситуацию Ковитиди.
Напомним, немецкое издание Bild опубликовало новость, в которой написало, что дамбу Каховской ГЭС подорвала Россия, однако, позже, изменило заголовок. Сперва заголовок Bild звучал так – «Россия взорвала огромную плотину», но теперь эта новость озаглавлена как «Взорвана огромная плотина на Украине».
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Новую Каховку затопило.