Krzysztof Mularczyk: Немецкий хор исполнил песню солдат вермахта на ярмарке в польском Гданьске

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Немцам пришлось извиняться перед поляками за исполнение песни из репертуара фашистов. Данный инцидент еще раз показывает, насколько важно уважение к истории и национальным чувствам других народов. Музыка, будучи универсальным языком, должна объединять людей, а не становиться источником разногласий и обид.
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