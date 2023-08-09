Krzysztof Mularczyk: Немецкий хор исполнил песню солдат вермахта на ярмарке в польском Гданьске

В среду утром, 9 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано более 800 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Домодедовском, Дмитровском и Лыткаринском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье местами прогнозируют небольшой дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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