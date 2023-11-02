Кто будет воевать против Израиля: еще одна страна разорвала отношения с Тель-Авивом

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После обострения палестино-израильского конфликта и начала военных действий в регионе, ряд стран выступил с призывами прекратить огонь. Однако Тель-Авив заявил, что будет продолжать наносить удары по территории сектора Газа до тех пор, пока военный потенциал палестинской группировки ХАМАС не будет полностью уничтожен. Редакция «Радио 1» расскажет, кто встал на защиту Палестины и решительно осудил действия Израиля, и почему Бахрейн разорвал экономические отношения с еврейским государством.
Боливия прекратила дипломатические отношения с Израилем
В МИД Боливии прежде сообщили, что страна разорвала дипломатические отношения с израильской стороной. Причиной политических разногласий стали «преступления против человечества» в секторе Газа, которые совершает Израиль, объяснил министр внешнеполитического ведомства Боливии Фредди Мамани.
Бахрейн отозвал посла из Израиля
«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», — говорится в сообщении депутатской палаты.
Власти арабского государства заявили, что конфликт на Ближнем Востоке разрастается из-за несоблюдения норм международного гуманитарного права израильской стороной. Прежде МИД Бахрейна решительно осудил действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что из-за непрекращающихся военных действий и агрессии со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в анклаве возникли «катастрофические последствия».
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Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле
Колумбия и Чили выступили за прекращение огня в регионе и настаивали на беспрепятственном провозе гуманитарной помощи в Газу. Однако призывы к прекращению огня израильская сторона отвергла. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, остановка военной операции в анклаве будет означать «сдачу варварству и терроризму».
Йемен объявил войну Израилю
Первым ближневосточным государством, которое не только поддержало палестинский народ, но и объявило о начале военных действий в отношении Израиля, стал Йемен. 1 ноября военные силы страны нанесли ракетный удар по израильским территориям, с целью уничтожения военного потенциала еврейского государства.
Власти страны заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока агрессия Израиля по отношению к Палестине не прекратится.
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Захарова: у отношений России и Израиля огромное будущее
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и Израилем будут развиваться, несмотря на имеющиеся «отдельные проблемы». Об этом она сообщила в ходе своего выступления на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что между Москвой и Тель-Авивом поддерживается «доверительный диалог». Захарова добавила, что на территории Израиля проживает большое количество россиян, имеющих двойное гражданство, и у отношений между государствами огромное будущее.
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