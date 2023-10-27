Кто «похоронил» Путина и что на самом деле случилось с российским президентом

Слухи о смерти президента России Владимира Путина стремительно разлетелись по интернету. После опровержения Кремлем информации о наличии у российского лидера двойников, ажиотаж не утих, и о проблемах со здоровьем главы государства общественность рассуждает до сих пор. Редакция «Радио 1» расскажет, кто стоит за фейковой новостью о смерти российского президента и каково состояние его здоровья на самом деле.