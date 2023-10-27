Кто «похоронил» Путина и что на самом деле случилось с российским президентом

Фото: сайт Кремля
Слухи о смерти президента России Владимира Путина стремительно разлетелись по интернету. После опровержения Кремлем информации о наличии у российского лидера двойников, ажиотаж не утих, и о проблемах со здоровьем главы государства общественность рассуждает до сих пор. Редакция «Радио 1» расскажет, кто стоит за фейковой новостью о смерти российского президента и каково состояние его здоровья на самом деле.
Путин «умер» на Валдае
Сенсационное сообщение о смерти российского президента появилось в телеграм-канале «Генерал СВР» вечером 26 октября. Автор поста сообщил, что Владимир Путин якобы скончался в резиденции на Валдае. В связи со смертью государственного лидера в России может произойти государственный переворот, сообщили на портале.
В Кремле опровергли слухи о смерти Путина
Информация о гибели президента России оказалась настолько резонансной, что ее вскоре экстренно опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с изданием РИА Новости спикер Кремля назвал слухи о смерти Путина «абсурдной информационной уткой». Он также заявил, что информация о наличии у Путина двойников является такой же «абсурдной и лживой».
Кто распространил фейк о смерти Путина
Телеграм-канал «Генерал СВР», в котором появилось сообщение о смерти российского лидера, связывают с политиком Валерием Соловьем*.
Историк и политический деятель прежде был заведующим одной из одной из кафедр МГИМО, однако был уволен из-за ведения антигосударственной пропаганды, которая подрывает политическую стабильность в стране. Профессор продолжает критиковать российскую власть и призывает общественность выходить на митинги.
В его телеграм-канале часто публикуются посты с конспирологическими теориями о «смертельной болезни» Владимира Путина или о его двойниках.11 апреля текущего года политолог Валерий Соловей был признан иностранным агентом из-за получения финансирования от зарубежных источников.
Песков рассказал о «двойниках» Путина
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о здоровье российского лидера на фоне слухов о его смерти. Спикер Кремля заверил, что с президентов все в порядке.
«С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно», — подчеркнул Песков.
26 октября пресс-служба партии «Яблоко» сообщила о состоявшейся встрече лидера фракции Григория Явлинского и президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что политики обсудили специальную военную операцию на Украине и российскую экономику.
Прежде западные СМИ и украинские телеграм-каналы уже были замечены в распространении фейковой информации о российских политиках и государственных деятелях. В сентябре представители власти киевского режима заявляли о «тяжелой болезни» чеченского лидера Рамзана Кадырова, что действительностью не являлось.
Также были распространены слухи об «аресте» российского генерала Сергея Суровикина, бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне СВО. Информация также оказалась фейковой.
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*признан иноагентом в РФ
Анастасия Крестьянова