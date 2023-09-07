Кто ударил по Константиновке: провокация Киева или трагическая случайность

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия 6 сентября нанесла ракетный удар по рынку в Константиновке, в результате чего, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вину за произошедшее украинский президент возложил на Россию. Однако, Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Редакция «Радио 1» выяснила подробности произошедшего.
Константиновка под чьим контролем
В настоящее время, город Константиновка Донецкой области находится под контролем ВСУ. Примечательно, что удар по гражданской инфраструктуре произошел тогда, когда в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Взрыв на рынке, накануне его визита в страну, стал поводом для размышлений о том, не был ли удар по гражданской инфраструктуре провокацией со стороны киевских властей.
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Кто нанес удар по Константиновке
Ракетный обстрел рынка в Константиновке прокомментировал немецкий журналист Bild Юлиан Репке. По его словам, ракета была запущена с северо-запада. О направлении снаряда свидетельствуют звуки, которые слышали люди перед ударом, он также обратил внимание на «вероятное отражение летящего снаряда от автомобиля», которое удалось увидеть на записи с камер видеонаблюдения.
Журналист Александр Коц также поделился своими наблюдениями, относительно удара по рынку в Константиновке в своем телеграм-канале. Он опубликовал видео с моментом взрыва и обратил внимание на отражение на крыше автомобиля, припаркованного около торговых павильонов. По словам корреспондента, благодаря видеозаписи, специалисты смогут определить, откуда была выпущена ракета и исключить ее направление со стороны России.
Удар по Константиновке провокация?
Военный эксперт Александр Шарковский уверен, что удар был нанесен украинской армией с целью провокации во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Абзац». По его словам, Украина нуждается в вооружении и финансах для продолжения боевых действий, кроме того, ЦИПсО начинает новую информационную волну против РФ, поэтому удар по Константиновке хороший повод для провокации. Шарковский отметил, что воздушная тревога в регионе объявлена не была. Это свидетельствует о том, что удар нанесли «свои», заключил эксперт.
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Анастасия Крестьянова