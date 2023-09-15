Куба не против участия своих граждан в спецоперации на стороне ВС РФ

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Куба не против легального участия своих граждан в спецоперации на стороне РФ. Такое заявление сделал посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем», - цитирует РИА Новости Пенью.
По его словам, он говорит о «жуликах и бандитах», которые есть везде. Они хотят заработать деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Он отметил, что все задержанные являются гражданами Кубы.
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