Подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого задержан на Кубани

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На Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
Бывший подводник был убит выстрелом в спину накануне, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.
По подозрению в совершении преступления задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, которого в настоящее время проверяют на причастность к убийству. При задержании у мужчины был найден пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, был совершен смертельный выстрел в Станислава Ржицкого. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Станислав Ржицкий был ранее внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Теперь на его фотографии появилась надпись «Ликвидирован». Тем не менее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов отрицает причастность его ведомства к убийству российского офицера.
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Ирина Волк: задержан подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого
По подозрению в совершении преступления задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, которого в настоящее время проверяют на причастность к убийству. При задержании у мужчины был найден пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, был совершен смертельный выстрел в Станислава Ржицкого. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Ирина Волк: задержан подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого
Александр Бойцов