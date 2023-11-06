Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки Соединённых Штатов, и поэтому уже сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.
«Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки <...> Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул глава МИД Украины.
Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, сообщил ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выведет с территории Украины войска.
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