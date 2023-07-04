Кулеба: Киев не пойдет на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки

Украина не пойдет на какие-либо уступки России ради того, чтобы продлить зерновую сделку, заявил в эфире украинского телеканала «1+1» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор. Это Россия должна <...> придерживаться своих обязательств», — сказал глава МИД Украины.Эти слова стали реакцией Кулебы на возможное создание «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к системе SWIFT в целях продления зерновой сделки, о чем ранее писало британское издание Financial Times. По словам министра, если Евросоюз все-таки примет такое решение, то Киев будет реагировать очень жестко, «о чем партнеры знают».
Москва отмечает, что до сих пор не выполнена вторая часть этого комплексного пакета договоренностей в рамках зерновой инициативы.
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