Кулеба назвал болтовней слова Орбана о неспособности Украины победить Россию

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Украины отметил, что ему часто приходилось слышать о том, что «Украина не имеет шансов, Украина обречена на гибель»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала Welt назвал болтовней слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности победы Украины над Россией на поле боя.
Кулеба также отметил, что якобы часто слышал о том, что Украина обречена на гибель и не имеет шансов победить в военном конфликте.
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«Мне уже надоело постоянно слышать одну и ту же болтовню. Мы и так часто ее слышали», — сказал министр, слова которого цитирует агентство ТАСС.
«Каждый раз, когда мы имели успех на поле боя, эти голоса постепенно замолкали. Затем они снова слышатся. Это всего лишь болтовня. <...> Напротив, мы идем по пути успеха», — утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства.Выступление Кулебы стало ответом на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сказанные им в интервью газете Bild, о том, что Украина больше не является суверенным государством, а достижение мира зависит от США, а не от нее. По мнению Орбана, утверждение о том, что Украина может победить Россию, является «невозможным» и неправильным пониманием текущей ситуации.
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Артем Путинцев