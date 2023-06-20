Кулеба назвал встречу с делегацией ЮАР «откровенной и жесткой»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал диалог с лидерами африканских стран, посетившими Киев, откровенным и местами жестким
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, которые с мирной инициативой посетили Киев, был откровенным, а местами даже жестким. Об этом пишет РИА Новости.
Кулеба добавил, что Киев будет наблюдать "как они будут эволюционировать и какая у них будет позиция".
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, пока ВСУ не одержат победу в конфликте. Подробнее об этом читайте в материале«Радио 1».
«Впервые за историю независимости Украины к нам приехала такая делегация из Африки. Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент Зеленский четко расставил все точки над i. Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились», — цитирует агентство слова министра в ходе всеукраинского телемарафона.
«Мы от своих интересов ни на миллиметр не отступим и будем со всеми говорить откровенно», — подчеркнул глава украинского МИДа.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, пока ВСУ не одержат победу в конфликте. Подробнее об этом читайте в материале«Радио 1».
Диана Аванесян