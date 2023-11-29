Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ является сильнейшей армией в Европе, несмотря на провал контрнаступления. Об этом он сказал перед заседанием Совета НАТО-Украина в совместном заявлении с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.