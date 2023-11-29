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Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

Кулеба: у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе
29 ноября 2023, 11:55
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ является сильнейшей армией в Европе, несмотря на провал контрнаступления. Об этом он сказал перед заседанием Совета НАТО-Украина в совместном заявлении с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», - заявил Кулеба.

Ранее Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса. По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.

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Нескольких российских журналистов не пустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Захарова: Запад создаёт помехи для нормального участия РФ во встречах ОБСЕ
29 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/User10095428_393

Нескольких российских журналистов не допустили до освещения заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, ОБСЕ обязана защищать права журналистов и гарантировать им свободу слова, однако данная функция выполнена не была, поэтому часть журналистов из России не допустили до работы на заседании. 

Захарова отметила, что Россия фиксирует все попытки стран Запада создать помехи для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. При этом подготовка к визиту российских представителей продолжается. 

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#мид рф
#журналисты
#россия
#права
#мария захарова
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В Швеции раскрыли, когда Турция ратифицирует заявку на членство в НАТО
МИД Швеции: Турция в ближайшие недели ратифицирует заявку на членство в НАТО
29 ноября 2023, 11:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В течение ближайших недель Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.
Во время беседы с журналистами глава МИД рассказал, что накануне встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который объявил о скорой ратификации договора. Он отметил, что усердно работает над этим вопросом. 

Билльстрём отметил, что турецкая сторона во время обсуждения не ставила новых условий или требований Швеции. 

Ранее турецкий парламентский комитет по иностранным делам принял решение приостановить обсуждение законопроект об утверждении протокола о членстве Швеции в НАТО. 

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#турция
#швеция
#нато
#договор
#мид
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В Швеции заявили о неэффективности главного западного оружия против России
Politico: санкции против РФ не изменили ход конфликта в пользу Украины
29 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/AlexLMX

Санкции, принятые странами Запада против России, не смогли помочь Украине переломить ход конфликта и одержать победу на поле боя. Так пишет аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в статье для Politico.
«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», - пишет Умланд.

Он также отметил, что в 2022 году после того, как большая часть антироссийских санкций вступила в силу, Россия впервые обогнала Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности.

Таким образом, в статье говорится, что экономические санкции, которые считаются главным оружием Запада, оказались неэффективными. Умланд добавил, что даже сейчас многие компании из стран Запада продолжают покупать и экспортировать товары в Россию через посредников.

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Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ

Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»

«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
#россия
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#товары
#мид
#компании
#чехия
#ввп
#нато
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Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ
29 ноября 2023, 09:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финансово-аналитическое управление Чехии рассмотрит заморозку новых объектов недвижимости, которые принадлежат РФ.
Это хотят сделать в рамках национальных санкций, сообщает Чешское ТВ. 

К 70 предыдущим объектам, которые уже внесли в санкционный список 15 ноября, могут добавиться ещё несколько.

Ранее чешское правительство одобрило внесение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое занимается управлением недвижимостью РФ в стране, в национальный санкционный список. Всю коммерческую деятельность компании объявили незаконной.

Чехия в рамках 12-го пакета санкций предложила ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Прагу беспокоит, что потенциальные разведчики, коими могут быть дипломаты из России, якобы перемещаются по европейским странам из-за отсутствия границ между ними.

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#чехия
#политика
#санкции
#россия
#новости
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«Больше не нужен»: Во Франции выяснили, кто избавится от Зеленского
Филиппо: «Глубинное государство» намеренно избавиться от Зеленского
29 ноября 2023, 09:40

Фото: kremlin.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский надоел «глубинному государству», оно планирует от него избавиться, об этом написал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, «глубинное государство» хочет избавиться от него», - прокомментировал ситуацию Филиппо. 

Политик призвал Францию не стать той страной, которая откажется от противостояния с Россией в последнюю очередь. Он напомнил, что недовольство политикой Зеленского уже никто не скрывает даже в офисе самого украинского президента.

Филиппо также отметил статью немецкого издания Bild, в котором указано, что Германия и США собираются поставить Зеленского в условия, в которых у него не останется выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией.

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«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии

Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным

«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
#сша
#германия
#государство
#нато
#переговоры
#владимир зеленский
#франция
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Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»
29 ноября 2023, 09:19

Фото: kremlin.ru

Глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico.
«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», - прокомментировали ситуацию в издании.

Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики. Благодаря профессиональным действиям Центрального банка РФ, главой которого Набиуллина является, удалось избежать развала экономики в России, даже несмотря на колоссальное давление западных санкций, отметили в Politico.

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#рубль
#политика
#рф
#эльвира набиуллина
#центробанк
#сша
#экономика
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Politico: Польский оппозиционер Туск стал самым влиятельным человеком Европы
29 ноября 2023, 08:21

Фото: iStock/Velishchuk

Польский оппозиционный политик Дональд Туск стал самым влиятельным человеком в Европе, по версии американской газеты Politico.
«Теперь, после восьми лет правления Качиньского (Ярослав Качиньский, глава правящей консервативной партии «Право и справедливость»), страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В Politico также отметили, что Дональд Туск являет собой надежды для всех европейских центристов. 

Туск занимал должность премьер-министра Польши с 6 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. На недавних парламентских выборах оппозиционная партия Туска «Гражданская коалиция» получила 157 мест в польском сейме, в то время как правящая «Право и справедливость» получила 194 места.

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#партия
#право
#польша
#политика
#сша
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«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии
Пушков назвал невменяемыми слова об успехах контрнаступления ВСУ
29 ноября 2023, 07:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на встрече глав МИД НАТО многие засомневались в успехах контрнаступления ВСУ, об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.
«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», - прокомментировал ситуацию Пушков. 

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4-5 июня 2023 года. Тогда киевские власти с гордостью заявляли, что уже совсем скоро украинская армия будет стоять в Крыму. Однако, с начала контрнаступления прошло уже практически полгода и единственное, чего удалось добиться ВСУ – это окончательно развеять миф о возможности победы Украины в спецоперации в умах западных союзников Киева.

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#армия
#мид
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#контрнаступление
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Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным
29 ноября 2023, 07:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Офис украинского президента Владимира Зеленского дал указание главам регионов прекратить общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Юрия Николова.
«Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», - прокомментировали ситуацию в издании.

Помимо этого, главам украинских регионов было указано не создавать никакого ажиотажа вокруг фигуры главкома Вооруженных сил Украины. 

Ранее издание The Economist, со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что многие приближенные Зеленского разделяют позицию Залужного.

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