Кулеба оценил влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине

Фото: iStock/sandsun
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем не долно отвлечь мировое сообщество от конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.
«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть. Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано», - заявил Кулеба.
Он также рассказал, что западные союзники Украины уверяют Киев в том, что военная поддержка Киева будет продолжаться и дальше, также будет начинаться поддержка Израиля.
Читайте также:
В РФ назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой
В США Зеленскому сообщили плохие новости об Украине
США пытаются найти выход из конфликта из-за провала ВСУ
Элина Позднякова