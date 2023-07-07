Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков вступления Киева в альянс

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы Североатлантического альянса должны четко обозначить сроки, в которые они будут готовы принять Украины в НАТО, в статье для американского издания Foreign Policy.
«Если лидеры НАТО пока не готовы заявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко обозначить, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется - это стратегическая дальновидность и политическая воля», - прокомментировал ситуацию Кулеба.
Он также призвал НАТО признать три очевидные, по его мнению, истины. Во-первых – НАТО нуждается в Украине не меньше, чем Украина в НАТО. Во-вторых – Киев является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности. И в-третьих – Украина должна получить приглашение в альянс сейчас, а стать его членом – когда для этого будут все необходимые условия.
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