Кулеба пожаловался, что Киев получил приглашение лишь «на поля» саммита НАТО

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался, что Киев пригласили лишь на проходящий на полях саммита НАТО совет
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киев пригласили принять участие только в совете на полях саммита НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.
По словам министра, Украине получила приглашение не на сам саммит, а всего лишь на совет НАТО-Украина на его полях. Кулеба подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе отсутствует однозначная позиция касательно членства Украины.
Кулеба считает, что у НАТО есть все условия для приглашения Киева. Украинский министр пригрозил, что в случае, если Североатлантический альянс не примет «по этому поводу сильного решения, возобладает логика страха».
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По словам министра, Украине получила приглашение не на сам саммит, а всего лишь на совет НАТО-Украина на его полях. Кулеба подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе отсутствует однозначная позиция касательно членства Украины.
«Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — заявил политик, отметив, что Киев придерживается противоположной точки зрения.
Кулеба считает, что у НАТО есть все условия для приглашения Киева. Украинский министр пригрозил, что в случае, если Североатлантический альянс не примет «по этому поводу сильного решения, возобладает логика страха».
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Диана Аванесян