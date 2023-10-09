Кулеба предрёк ухудшение отношений Украины с США

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ухудшении отношений США и Украины в связи с приближающимися выборами президента в Соединенных Штатах. Такое заявление глава МИД сделал в интервью для украинской версии журнала Forbes.
«Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — заявил министр, комментируя временную остановку выделения помощи Украине правительством Америки.Ранее Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который позволит финансировать работу правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в нем не предусматривается выделение финансов на помощь Украине. По информации телеканала Fox News, США потратили на конфликт на Украине почти 111 миллиардов долларов.
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