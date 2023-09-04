Кулеба: Путь к дипломатии с России проходит через поле боя

Фото: istockphoto.com/OLGA Zhukovskaya
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение о том, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.
Так он прокомментировал перспективы переговоров Украины и России.
До этого президент России Владимир Путин прокомментировал украинское наступление и назвал его провалом. Об этом он сообщил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Глава государства также отметил, что очень надеется, что и дальше военнослужащие Украины не добьются успеха на линии ведения боевых действий.
Читайте также:
Путин назвал провалом наступление ВСУ
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Киев выразил надежду на разговор Зеленского и Эрдогана после встречи в Сочи
«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры», — приводит РИА Новости слова Кулебы.
Читайте также:
Путин назвал провалом наступление ВСУ
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Киев выразил надежду на разговор Зеленского и Эрдогана после встречи в Сочи
Мелисса Тимофеева