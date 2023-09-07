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Кулеба рассказал, как в студенческие годы спасался от похмелья в McDonalds

Кулеба рассказал Блинкену, что спасался от похмелья в McDonalds
07 сентября 2023, 10:56
Фото: iStock/sushi7688

Фото: iStock/sushi7688

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья.
«Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonalds. Я шел в McDonalds и покупал дабл-чизбургер, большую колу, и это был мой похмельный завтрак», – поведал Кулеба Блинкену.

Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».


Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом.

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Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
07 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас. Об этом Столтенберг сообщил на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП.
По словам генсека НАТО, на саммите НАТО в Вильнюсе был сделан ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Он также отметил, что были добавлены элементы, приближающие это членство: комплексный пакет помощи и его финансирование, создание Совета НАТО-Украина и отмена выполнения Плана действий по членству для Украины.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО. По словам Подоляка, такой шаг — это проигрыш демократии, а также уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.

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#украина
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#нато
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Кто ударил по Константиновке: провокация Киева или трагическая случайность
07 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/Kileman

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия 6 сентября нанесла ракетный удар по рынку в Константиновке, в результате чего, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вину за произошедшее украинский президент возложил на Россию. Однако, Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Редакция «Радио 1» выяснила подробности произошедшего.

Константиновка под чьим контролем


В настоящее время, город Константиновка Донецкой области находится под контролем ВСУ. Примечательно, что удар по гражданской инфраструктуре произошел тогда, когда в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Взрыв на рынке, накануне его визита в страну, стал поводом для размышлений о том, не был ли удар по гражданской инфраструктуре провокацией со стороны киевских властей. 
Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ сразу на пяти направлениях
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Кто нанес удар по Константиновке


Ракетный обстрел рынка в Константиновке прокомментировал немецкий журналист Bild Юлиан Репке. По его словам, ракета была запущена с северо-запада. О направлении снаряда свидетельствуют звуки, которые слышали люди перед ударом, он также обратил внимание на «вероятное отражение летящего снаряда от автомобиля», которое удалось увидеть на записи с камер видеонаблюдения.
Журналист Александр Коц также поделился своими наблюдениями, относительно удара по рынку в Константиновке в своем телеграм-канале. Он опубликовал видео с моментом взрыва и обратил внимание на отражение на крыше автомобиля, припаркованного около торговых павильонов. По словам корреспондента, благодаря видеозаписи, специалисты смогут определить, откуда была выпущена ракета и исключить ее направление со стороны России.

Удар по Константиновке провокация?


Военный эксперт Александр Шарковский уверен, что удар был нанесен украинской армией с целью провокации во время  визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Абзац». По его словам, Украина нуждается в вооружении и финансах для продолжения боевых действий, кроме того, ЦИПсО начинает новую информационную волну против РФ, поэтому удар по Константиновке хороший повод для провокации. Шарковский отметил, что воздушная тревога в регионе объявлена не была. Это свидетельствует о  том, что удар нанесли «свои», заключил эксперт. 

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#взрыв
#украина
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#вс рф
#воздушная
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НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ
НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием преднамеренной атаки России
07 сентября 2023, 11:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».
Напомним, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Позже власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны. В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией. 

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#происшествия
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#беспилотник
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В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы
Рябков назвал воровством идею США направить изъятые активы РФ на помощь ВСУ
07 сентября 2023, 10:52

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом Рябков сообщил журналистам в Бишкеке, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Рябкова, такая американская инициатива служит напоминанием всем экономическим операторам, насколько рискованно иметь дела с США. 

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что средства, конфискованные у подсанкционных бизнесменов из РФ, направят на реабилитацию солдат ВСУ. Отмечается, что речь идет о $5,4 млн — такую сумму США конфисковали предпринимателя Константина Малофеева, с 2014 года фигурирующего в американских санкционных списках.

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Пентагон не смог испытать демонстратор гиперзвуковых технологий

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#сша
#всу
#солдат
#блинкен
#рф
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Пентагон не смог испытать демонстратор гиперзвуковых технологий
07 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/icholakov

В среду, 6 сентября, Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Сообщается, что речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия. Причины отмены испытания не называются.

По информации агентства, даже без испытания Пентагону удалось успешно собрать информацию о работе наземного оборудования и программного обеспечения. 

Напомним, РФ уже использует гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине. 

Ранее издание The Hill сообщило о том, что размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США. Власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.

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#сша
#россия
#испытания
#ракеты
#рф
#пво
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Экс-агент MI6 Крук: Запад осознаёт провал ВСУ, но не хочет этого признать
07 сентября 2023, 07:57

Фото: iStock/JARAMA

Руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать. Так считает экс-агент MI6 Аластер Крук.
«Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также считает, что США видят выходом из сложившейся ситуации дальнейшую эскалацию конфликта, однако это ни к чему не приведет, уверен эксперт, отметив, что из-за этого Вашингтон закрывает глаза на удары Киева по территориям России.

При этом Крук уверен, что русские не стали бояться Украину из-за этого, а начали еще больше злиться. По его словам, совсем скоро может наступить предел российскому терпению, и тогда все может пойти совсем по-другому, а ситуация еще больше обострится.

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#сша
#россия
#эксперт
#глаза
#youtube
#интервью
#ес
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Бывший разведчик Риттер исключил открытую войну США с Россией
Экс-разведчик армии США Риттер считает, что генералы боятся проиграть войну
07 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/Aquir

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер не верит в то, что между Соединёнными Штатами и Россией может начаться открытая война, поскольку американские генералы боятся её проиграть.
«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил Риттер.

Это мнение он высказал в ответ на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что открытый военный конфликт между США и Россией может начаться уже в следующем году. По мнению бывшего разведчика, Штаты не будут иметь возможности победить Россию нигде — ни в Европе, ни в Сирии, ни в Украине. А генералы в Пентагоне, зная это, боятся спровоцировать столкновение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение о том, что агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО. По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»).    

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#сша
#россия
#война
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Гинеколог Дорофеева: За полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов
07 сентября 2023, 06:25

Фото: iStock/Deagreez

Гинеколог Антонина Дорофеева считает, что секс может стать приятным бонусом к основным способам похудения. Об этом она рассказала в разговоре с News.ru.
«Cекс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — отметила гинеколог.

По словам Дорофеевой, в среднем за полчаса секса можно сбросить от 50 до 100 граммов веса, но главным способом похудения всё равно должно оставаться правильное питание.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. В результате за две недели супруги без каких-либо дополнительных физических нагрузок потеряли по килограмму каждый.     

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#гинеколог
#секс
#врач
#советы
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Зеленский пригрозил ЕС арбитражем из-за украинского зерна
07 сентября 2023, 05:13

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.
Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна. По словам президента, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.

«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Владимир Зеленский.

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