Кулеба рассказал, как в студенческие годы спасался от похмелья в McDonalds

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья.
«Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonalds. Я шел в McDonalds и покупал дабл-чизбургер, большую колу, и это был мой похмельный завтрак», – поведал Кулеба Блинкену.
Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».
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Элина Позднякова