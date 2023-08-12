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Кулеба: Украина намерена законодательно запрещать призывы к миру

12 августа 2023, 09:43

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине считают, что предстоящий политический сезон будет очень сложным для страны, так как раздается все больше голосов, призывающих к миру с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запрещать такие призывы.

Руководитель внешнеполитического ведомства признал наличие серьезных проблем. Голоса с призывами о мире раздаются уже из разных стран, и они идут не от политиков, а от простых людей, передает издание «Страна.ua». Кулеба обещал делать все возможное в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы заставить замолчать эти голоса. Он также самонадеянно заявил, что Украина добьется победы на всех фронтах.

Киев собирается принимать участие в большом количестве международных саммитов. Понятно, что эффект от этого участия будет нулевым до тех пор, пока эти встречи проводятся без участия России. Что касается намерений Кулебы диктовать свою волю мировому сообществу и заглушать голоса здравого смысла, то такая позиция Украины, противоречащая элементарным доводам разума, уже давно не новость.

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#права
#украина
#киев
#мид
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Сакс: США не ожидали присоединения Крыма к России в 2014 году
12 августа 2023, 10:32

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Присоединение Крыма к России в 2014 году стало большим сюрпризом для США. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что в планах у США было создание нового правительства на Украине и присоединение страны к Западу. Но они никак не рассчитывали на присоединение Путиным Крыма к России и на Минские соглашения.

Также, по мнению Сакса, Байден выступает очень плохим стратегом, который усугубляет ситуацию на Украине.

В завершение беседы экономист заявил, что США собираются сделать из Украины «европейский Афганистан». Украинцам ещё давно нужно было понять убийственную стратегию американского правительства и предпринять какие-то меры для обеспечения собственной защиты.

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#сша
#украина
#крым
#россия
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В Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 беспилотниками
Минобороны: в Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 БПЛА, пострадавших нет
12 августа 2023, 06:00

Фото: iStock/valio84sl

Силы Центрального военного округа занимаются ежедневным разминированием территорий, включая отвоеванные позиции и дороги, от взрывоопасных устройств и несработавших боеприпасов на краснолиманском участке, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
«Наши инженеры активно работают над обезвреживанием опасных участков на краснолиманском направлении после столкновений с боевиками», — отметили в министерстве.
Также было подчеркнуто, что в последние дни украинские войска стали чаще применять мины иностранного производства. Те боеприпасы, которые невозможно безопасно вывести, нейтрализуются на месте с помощью взрывных устройств.

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#военные
#боеприпасы
#всу
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Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не войдет в НАТО
12 августа 2023, 04:44

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Вивек Рамасвами в Twitter заявил, что при его избрании обеспечит, чтобы Украина не стала членом НАТО, при условии выполнения ряда требований со стороны Москвы.
«Мы будем поддерживать сохранение текущих границ, возобновим экономические связи с Россией и предоставим гарантии, что Украина не будет принята в НАТО взамен на прекращение военного сотрудничества России с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сокращение ее военного присутствия в Западном полушарии», — сообщил Рамасвами.
В июле, политик высказал мнение о необходимости договоренности между Вашингтоном и Москвой о непринятии Украины в НАТО в обмен на обещание России не углублять связи с Китаем.

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#украина
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#нато
#киев
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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Оперштаб: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
12 августа 2023, 04:13

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение транспорта через Крымский мост возобновлено, сообщает Telegram-канал, следящий за ситуацией на мосту.
«Движение на Крымском мосту теперь открыто», — указано в сообщении.
Информация о прекращении движения появилась примерно в 1:30 ночи в субботу.

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#движение
#ночь
#информация
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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
12 августа 2023, 01:42

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинская армия провела 37 обстрелов на территории ДНР, запустив 118 боеприпасов разных типов, сообщается в телеграм-канале представителя ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки было зафиксировано 37 инцидентов обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.
Согласно данным, обстрелы осуществлялись с использованием артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями.

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Антонов заявил о ненадежность финансовой системы Вашингтона
Антонов: новые санкции США показывают ненадежность финансовой системы Вашингтона
12 августа 2023, 01:02

Фото: iStock/rarrarorro

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные санкции подтверждают слабость американоцентричной экономической системы. По его словам, попытки Вашингтона ослабить российскую экономику и нарушить технологическую независимость России оказались безрезультатными, передает РИА Новости.
«Несмотря на экономические давления со стороны Запада, Россия укрепляется и строит свое будущее. Многие страны, находящиеся вне так называемого "золотого миллиарда", стали еще более убеждены в проблемах американской финансовой модели», — говорится в заявлении Антонова.
Посол прокомментировал санкции против бизнесменов, таких как Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, и обострение торговых ограничений в отношении российской металлургии.

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Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд
12 августа 2023, 00:59

Фото: iStock/lucky-photographer

Республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов, сообщил конгрессмен Уоррен Дэвидсон в своем Twitter.
«Граждане США не хотят финансировать бесконечные прокси-конфликты. Мы, вместе с коллегами, обратились с письмом к президенту Байдену с просьбой приостановить рассмотрение последнего предложения о помощи до момента, пока конгрессу не будет представлена четкая стратегия по вопросу Украины», — отметил Дэвидсон.
В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

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#сша
#дом
#спецоперация
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Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену за тяжкие преступления
11 августа 2023, 23:50

Фото: сайт Кремля

Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена.
В опубликованном на сайте законодателя документе говорится о «введении процедуры импичмента против Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов, за серьезные правонарушения и нарушения обязанностей».

Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ
Минобороны Украины отрицает участие в закупке некачественной одежды для ВСУ
11 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское Министерство обороны опровергло свою причастность к покупке некачественной военной одежды для Сил территориальной обороны ВСУ, по которой ведется расследование.
Генпрокуратура страны инициировала уголовное дело против руководителя компании, обвиняемого в поставке несоответствующего стандартам обмундирования на сумму около миллиона долларов. По данным прокуратуры, компания обязалась предоставить ветрозащитные, утепленные и влагозащитные зимние куртки.

В заявлении Минобороны говорится, что военное ведомство не участвовало в процессе закупки этой одежды. Министерство подчеркнуло, что в 2022 году соответствующие договоры на поставку форменной одежды были заключены напрямую между воинской частью и производителем, и выбор исполнителя осуществлялся воинской частью автономно.

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