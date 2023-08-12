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На Украине считают, что предстоящий политический сезон будет очень сложным для страны, так как раздается все больше голосов, призывающих к миру с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запрещать такие призывы.
Киев собирается принимать участие в большом количестве международных саммитов. Понятно, что эффект от этого участия будет нулевым до тех пор, пока эти встречи проводятся без участия России. Что касается намерений Кулебы диктовать свою волю мировому сообществу и заглушать голоса здравого смысла, то такая позиция Украины, противоречащая элементарным доводам разума, уже давно не новость.
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Александр Бойцов