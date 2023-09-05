Кулеба: Украина не пойдет на уступки по зерновой сделке

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, несмотря на призыв президента Украины Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.
Министр добавил, что Украина намерена отстаивать «все принципиальные позиции», в том числе касающиеся антироссийских санкций. Кроме того, украинские власти ждут от Анкары подробностей переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 4 сентября в Сочи.
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Диана Аванесян