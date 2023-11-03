Кулеба: Украина не ведёт переговоры с Россией и не видит в них смысла

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Украина не ведёт тайные переговоры с Россией, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует «РБК-Украина».
«Нет», - ответил Кулеба на вопрос журналиста о тайных переговорах между Москвой и Киевом.
Министр также подчеркнул, что Украина не видит смысл в переговорах, пока Вооруженные силы РФ находятся на территории Украины. Киевская «Формула мира» заключается в признании суверенитета Украины, напомнил Кулеба.
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Евгения Парфентьева