Кулеба заявил, что Украина не хочет ссориться с Польшей

Фото: iStcj/alexis84
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет конфликтовать с Поьшей и готов пойти на переговоры. Об этом сообщает украинское издание KlimenkoTime.
«Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа», – заявил Кулеба.
Ранее министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Такое заявление Пшида сделал во время эфира на радиостанции RFM FM.
Читайте также:
В Польше предостерегли Зеленского от новых оскорблений
Польша заинтересована в эскалации конфликта с Украиной
Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Элина Позднякова