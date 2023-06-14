Кулеба заявил о признании Люксембургом «голодомора» как геноцида украинцев

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Кулеба: Палата депутатов Люксембурга признала «голодомор» геноцидом украинского народа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что палата представителей Люксембурга официально признала «Голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
«Мне очень радостно отметить историческое решение, принятое палатой представителей Люксембурга, касающееся признания Голодомора 1932-1933 годов, проведенного сталинским режимом, как геноцида против украинского народа. Такой шаг служит воздаянием памяти миллионам жертв и является восстановлением исторической справедливости. Мы наблюдаем растущее международное признание геноцида Голодомора», — написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.
Стоит отметить, что в Украине действует законодательство, согласно которому голод 1932-1933 годов признается как «геноцид украинского народа» и именуется «Голодомором» в официальной риторике. Тем не менее, этот голод в 30-е годы прошлого века затронул не только Украину, но и множество других аграрных районов Советского Союза, включая Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. По разным оценкам, от голода скончались от 7 до 8 миллионов человек, в том числе около 3-3,5 миллионов в Украине, 2 миллиона в Казахстане и Киргизии, и 2-2,5 миллиона в РСФСР. Голод повлиял на все этнические группы, проживавшие в пострадавших регионах.
Ранее парламент Исландии признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
«Мне очень радостно отметить историческое решение, принятое палатой представителей Люксембурга, касающееся признания Голодомора 1932-1933 годов, проведенного сталинским режимом, как геноцида против украинского народа. Такой шаг служит воздаянием памяти миллионам жертв и является восстановлением исторической справедливости. Мы наблюдаем растущее международное признание геноцида Голодомора», — написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.
Ранее парламент Исландии признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Артем Кузьмин