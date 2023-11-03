Кулеба: Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов

Фото: iStock/Liukov
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года, об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его цитирует Sky News.
«Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все за и против», - прокомментировал ситуацию Кулеба.
Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.
При этом, не все украинские политики поддерживают идею о сохранении президентского кресла за Зеленским. Многие считают, что именно его модель управления порождает коррупцию и убивает демократию.
Читайте также:
«Ждёт смерть»: Киевский политолог предсказал будущее Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Новая статья Time будет тяжелым ударом для Зеленского
Экс-разведчик Риттер: Правительство Зеленского падет по окончании спецоперации
Евгения Парфентьева