«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю

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Считающаяся одной из самых мощных в мире система ПРО «Железный купол» может не выдержать удары при расширении конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
«Если «Хезболлах» вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что «Железный купол» будет подавлен ракетным огнем», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
В Bloomberg напомнили, что «Хезболлах» - самый мощный негосударственный актор в мире, который обладает колоссальными запасами неуправляемых артиллерийских ракет, а также баллистических, противовоздушных и противотанковых ракет.
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Евгения Парфентьева