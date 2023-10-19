«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю

Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем заявил, что страны приняли решение запретить молдавский язык на территории Украины. Признанным становится лишь румынский язык.Собеседник РИА Новости отметил, что попытки политиков оказать давление на молдавский язык и запретить русский язык не устраивают народ, поскольку оба эти языка активно используются и всегда были на территории страны.Общественник отметил, что в Молдавии планируется проведение собрания, на котором граждане страны смогут озвучить свою позицию касаемо действий властей по отношению к языкам.Премьер Румынии заявил, чтоПолитолог Шорников: Молдавия готовитсяСанду призвала выбратьвзамен отношений с Россией