Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу

На официальном портале «ГИС Торги» был размещен лот, представляющий национализированную квартиру, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского и расположена в поселке Ливадия на южном побережье Крыма, передает РИА Новости.
Этот объект недвижимости был представлен на открытом аукционе с организатором в лице распорядительной дирекции имущества Республики Крым и проводится в электронной форме. Общая площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.
Читайте также:
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле
Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
Артем Кузьмин