Квартиру жены Зеленского в Ялте выставят на торги

Фото: сайт Кремля
Стоимость квартиры в Ялте, которая принадлежит супруге президента Украины Елене Зеленской, оценили в 23,9 млн рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, недвижимость жены украинского лидера вскоре будет выставлена на торги. Он также сообщил, что уже согласован ряд объектов, которые подлежат отчуждению. Кроме квартиры Зеленской, в собственность государства будут обращены санаторные комплексы, коммерческие и торговые помещения.
Константинов добавил, что в пакет для аукциона всего вошло 154 объекта, которые находятся в различных районах региона.
Прежде сообщалось, что в Москве выставили на продажу 25-комантуню квартиру за 75 миллионов рублей.
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Константинов добавил, что в пакет для аукциона всего вошло 154 объекта, которые находятся в различных районах региона.
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Анастасия Крестьянова