Kyodo: Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден готов к обсуждению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 17 августа сообщает японское агентство Kyodo, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — отметил Кирби, добавив при этом, чтосеверокорейский лидер пока не дал положительного ответа на подобное предложение.Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил о том, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По словам главы военного ведомства Северной Кореи, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.
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