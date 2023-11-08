Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу. Переговоры состоятся 15 ноября в Сан-Франциско.
В конце октября во время контактов представителей администрации Вашингтона с министром иностранных дел КНР Ван И была выражена обоюдная готовность подготовить встречу лидеров двух стран во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не станут менять свою политику в отношении Китая из-за предстоящих переговоров.
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AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Александр Бойцов