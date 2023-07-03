Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

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В МИД Латвии объявили о частичном возобновлении приема заявлений на визы от граждан РФ, сообщает «РИА Новости».
С 4 июля Латвия начнет принимать заявления на визы от Россиян, у которых есть родственники с гражданством стран Евросоюза. Также будут рассматривать заявления на визы по гуманитарным соображениям.
Отмечается, что возобновить прием заявлений Латвия решилась после оценки актуальной ситуации в сфере безопасности. Латвийский МИД также проконсультировался со странами-партнерами.
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Отмечается, что возобновить прием заявлений Латвия решилась после оценки актуальной ситуации в сфере безопасности. Латвийский МИД также проконсультировался со странами-партнерами.
«В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения», - подчеркнули в СМИ.
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Евгения Парфентьева