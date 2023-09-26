Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов

Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем.По словам Климкина, такое стечение обстоятельств воспринимается как вызов.Ранее сообщалось, что западные страны всё больше разочаровываются в Украине на фоне провала контрнаступления. Газета Washington Post писала, что конфликт «заходит в тупик», поэтому поддержка других стран может ослабнуть.Кирби: У США хватит средств на поставки оружия КиевуПосол Келин: Риторика Британии в отношении УкраиныЗеленский: Контрнаступление украинских войск