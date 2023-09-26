Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае наплыва нелегальных мигрантов. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров латвийского лидера с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
В августе правительство Латвии в очередной раз продлило действующий в приграничных с Белоруссией районах страны режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с неконтролируемым притоком нелегальных мигрантов. С августа 2021 года было зафиксировано более 6,5 тысячи попыток нелегального перехода границы.
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Александр Бойцов