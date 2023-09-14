Латвия может закрыть пропускной пункт на границе с Белоруссией

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Латвия анонсировала возможное закрытие пограничного с Белоруссией пункта пропуска Силене (Урбаны с белорусской стороны). Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.
В белорусском пограничном ведомстве отметили, что власти Латвии не пытаются решить ситуацию дипломатическим путём, а также не предоставляют никаких доказательств увеличения числа эмигрантов.
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Анастасия Чинкова