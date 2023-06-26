Латвия прекратила выдачу виз гражданам России

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Латвия с 26 июня прекратила выдачу любых виз россиянам
Любые визы гражданам РФ Латвия перестанет выдавать с 26 июня. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
По информации латвийского МИД, документы, которые россияне направили для получения виз до 25 числа, будут рассмотрены. Причиной такого решения стала непредсказуемость развития политических событий в России, уточнили в ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что для получения визы в Китай россиянам придется сдавать биометрию.
По информации латвийского МИД, документы, которые россияне направили для получения виз до 25 числа, будут рассмотрены. Причиной такого решения стала непредсказуемость развития политических событий в России, уточнили в ведомстве.
Анастасия Крестьянова