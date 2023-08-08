Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией

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Латвия с 11 августа усилит режим охраны границы на административных территориях, которые граничат с Россией и Беларусью. Об этом сообщило правительство страны.
Речь идет о территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса. Усиленный контроль будет осуществляться Государственной пограничной охраной Латвии при поддержке военных и сотрудников Госполиции.
В свою очередь, латвийское министерство внутренних дел уточнило, что из соседних государств — Литвы и Польши — поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с белорусской территории.
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«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — объяснили латвийские власти.
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